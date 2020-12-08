الأمن الروسي يحبط أكثر من 40 هجوماً إرهابياً

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا اليوم أن قوات الأمن أحبطت أكثر من 40 هجوماً إرهابياً في البلاد خلال العام الجاري.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن اللجنة قولها في بيان: تم القضاء على 49 مسلحاً إرهابياً في روسيا منذ بداية العام، كما تم خلال هذه الفترة اعتقال 36 شخصاً من أفراد العصابات الإرهابية.

وأوضح البيان أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولات 149 أجنبياً لدخول الأراضي الروسية خلال هذا العام للاشتباه بتورطهم بأعمال إرهابية ومتطرفة.

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