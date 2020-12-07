وزارة الصحة: شفاء ٥٧ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٠٠٠

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 22 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 07 كانون الأول 2020
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الأخبار
الرئيس الأسد خلال الاجتماع الدوري لوزارة الأوقاف: جوهر الفكر هو الدين لأنه يدخل في كل جوانب الحياة.. ما يحدد قدرة المجتمعات على مواجهة العواصف الهدامة هي عوامل الاستقرار وتحصينه من الاختراقات الفكرية
المقداد يبحث مع ظريف وقاليباف وولايتي سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة
بكين ترد على تصريحات الأمريكيين بشأن البيئة: يكررون أكاذيبهم
كوساتشيوف: لا أسس للتشكيك بشرعية الانتخابات البرلمانية في فنزويلا
بايدن يختار وزيراً للصحة من أصل إسباني
مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سعياً للتوصل إلى اتفاق
اليونان: على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء حازم بشأن تركيا
إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة
بيسكوف: العلاقات الروسية الأمريكية ليست بالحال الأفضل
لافروف: موسكو ستساعد في تحويل جنوب القوقاز إلى منطقة استقرار