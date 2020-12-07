آخر تحديث: 2020-12-08 00:00:15
الأخبار

وزارة الصحة: شفاء ٥٧ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٠٠٠

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed