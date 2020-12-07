آخر تحديث: 2020-12-08 00:00:15
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وزارة الصحة: تسجيل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٨٤٩٠

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التصنيفات: آخر الأخبار

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