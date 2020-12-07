189 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا.. وتركيا تتجاوز الـ 15 ألفاً
سجلت بريطانيا اليوم 14718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد انخفاضاً من 17272 أمس.
ووفق وزارة الصحة البريطانية بلغت حصيلة الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية 108306 إصابات بزيادة 7ر4 بالمئة عن الحصيلة المسجلة خلال الأيام السبعة التي سبقتها.
كما سجلت البلاد 189 وفاة جديدة جراء الفيروس انخفاضاً من 231 في اليوم السابق وشهد عدد الوفيات بالمجمل انخفاضا بنسبة 3ر7 بالمئة خلال سبعة أيام.
ومنذ بدء الجائحة سجلت بريطانيا مليوناً و738 ألف إصابة بالمرض و61434 حالة وفاة وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا.
كما سجلت تركيا 203 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 15103 حالات.
ووفق بيانات وزارة الصحة التركية تم كذلك تسجيل 32137 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الكلي إلى 860432.
وسجلت تركيا يوم الجمعة الماضي 32736 إصابة جديدة وهو أعلى رقم منذ بدء التفشي في آذار الماضي.
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