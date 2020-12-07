بكين ترد على تصريحات الأمريكيين بشأن البيئة: يكررون أكاذيبهم

طالبت الصين الولايات المتحدة بالاعتراف بأخطائها قبل إلقاء اللوم على الدول الأخرى في القضايا البيئية مشيرة إلى أن واشنطن تواصل فبركة الأكاذيب بشأن دور الصين في هذه المسألة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها في مؤتمر صحفي تعليقاً على تغريدة لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية كيث كراتش اتهم فيها الصين “بالإضرار بالبيئة”.. “بعض السياسيين الأمريكيين يكررون أكاذيبهم بإنكار إنجازات الصين في حماية البيئة وتعاملها الناجح مع تغير المناخ ويحاولون تشويه صورتها الدولية والتغطية على ممارساتهم الخاصة في الإضرار بالبيئة وإعاقة الحوكمة البيئية العالمية”.

وأوضحت هوا أن واشنطن رفضت اتخاذ إجراءات ملموسة في التصدي للتغيرات المناخية وتجاهلت مسألة خفض انبعاثات الكربون وأعاقت بشكل خطير العملية العالمية لخفض الانبعاثات والتنمية الخضراء وقالت: إن الولايات المتحدة لديها أكبر انبعاثات تراكمية من غازات الاحتباس الحراري ولم تصدق على بروتوكول “كيوتو”

وانسحبت من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ورفضت تنفيذ تعهداتها الملزمة بخفض الانبعاثات.

ودعت هوا بهذا الصدد الولايات المتحدة إلى الاعتراف بأخطائها وتصحيحها بدلاً من لعب دور الضحية وإلقاء المسؤولية على الآخرين مشيرة إلى أن واشنطن وضعت عقبات أمام عملية الحوكمة العالمية للنفايات البلاستيكية ونقلت كمية كبيرة من النفايات إلى الدول النامية ما تسبب بالحاق أضرار جسيمة بالبيئة المحلية والعالمية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت الشهر الماضي أن سمعة الولايات المتحدة ملطخة في كل مكان فيما يتعلق بحماية البيئة بما في ذلك تغير المناخ والتنوع البيولوجي والحياة البرية المعرضة للخطر وإدارة النفايات الصلبة.

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