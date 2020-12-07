كوساتشيوف: لا أسس للتشكيك بشرعية الانتخابات البرلمانية في فنزويلا

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا للبرلمان) الروسي قسطنطين كوساتشيوف اليوم أن الانتخابات البرلمانية في فنزويلا جرت بالتوافق مع قانون ودستور البلاد ولا توجد أسس للتشكيك بشرعيتها.

وقال كوساتشيوف لوكالة سبوتنيك “الانتخابات في فنزويلا جرت وفقاً للدستور والقانون القائم المراقبون من روسيا لم يرصدوا أي انتهاكات في العملية الانتخابية التي من الممكن أن تؤثر في نتائجها” مضيفاً “أنه لا توجد أي أسس للتشكيك بشرعية هذه الانتخابات”.

وترأس كوساتشيوف اللجنة الروسية المؤلفة من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان لمراقبة الانتخابات في فنزويلا.

وأفادت لجنة الانتخابات الوطنية الفنزويلية وفى وقت سابق من اليوم بأنه وفقاً لنتائج فرز 82 بالمئة من الأصوات وبمشاركة 31 بالمئة من الناخبين في انتخابات نواب الجمعية الوطنية يتقدم التحالف الاشتراكي للقطب الوطني العظيم لـ سيمون بوليفار بنتيجة 67.6 بالمئة ويأتي حزب التحالف الديمقراطي المعارض في المرتبة الثانية بنسبة 17.95 بالمئة من الأصوات.

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