محمد صلاح يعادل أهداف رونالدو في أقل عدد من المباريات

حقق اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي إنجازاً لم يصل إليه أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث استطاع معادلة أهدافه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في أقل عدد من المباريات.

ووفق شبكة سكاي سبورتس فإن صلاح وصل إلى الهدف رقم 84 في 131 مباراة له بالدوري الإنكليزي الممتاز متفوقاً على رونالدو الذي بلغ العدد ذاته من الأهداف في المسابقة بعد 196 مواجهة عندما كان لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد أي بعدد مباريات أقل بـ 65 مباراة.

وبات صلاح يبتعد بفارق هدفين عن متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين.

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