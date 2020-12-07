بايدن يختار وزيراً للصحة من أصل إسباني

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليوم عدة تعيينات لفريقه المستقبلي المسؤول عن الصحة في مناصب رئيسية حيث تم اختيار المدعى العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا وزيراً للصحة.

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في بيان عن بايدن قوله تم اختيار المدعى العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا وزيراً للصحة وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على ذلك سيصبح كزافييه بيسيرا 62 عاماً أول وزير للصحة من أصل إسباني.

وأكد جو بايدن أنه سيعين أنتوني فوسى وهو عضو في الفريق المسؤول عن الأزمة الصحية لوباء كورونا مستشار البيت الأبيض مع احتفاظ أنتوني فوسى بمنصبه مدير معهد الأمراض المعدية.

أعلن جو بايدن أيضاً أنه سيعين امرأة روشيل والينسكي لرئاسة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها على خط المواجهة في مكافحة فيروس كورونا وقال جو بايدن في بيان إن الوباء تحت السيطرة كل هذه التعيينات يجب أن يتم تأكيدها من قبل مجلس الشيوخ.

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