مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سعياً للتوصل إلى اتفاق

تتواصل المفاوضات بين الوفدين الأوروبي والبريطاني في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم في محاولة للتوصل إلى اتفاق يؤطر علاقة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد “بريكست”.

ونقلت وكالة “اكي” الإيطالية عن المتحدث باسم المفوضية ايريك مامير قوله إن الوفد الأوروبي ما زال مصراً على العمل حتى اللحظة الأخيرة للوصول إلى اتفاق شراكة موسع مع لندن يشمل بالإضافة إلى التجارة طيفاً واسعاً من المجالات.

ونفى مامير التقارير التي تحدثت عن تقدم في المجالات الخلافية العالقة وخاصة الصيد، وقال: نحن نعمل كل ما بوسعنا ولا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائج المفاوضات، مشيراً إلى التأثير السلبي لانتشار وباء كورونا في أوروبا على المفاوضات من ناحيتي التوقيت والشكل.

وأكد مامير أن أوروبا جاهزة لكل السيناريوهات بما في ذلك إمكانية فشل المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق.

وتأتي مفاوضات اليوم في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق الطرفين بحلول نهاية العام الجاري موعد توقف بريطانيا عن احترام المعايير والتشريعات الأوروبية ما سيخلق حالة من الإرباك والفوضى المؤسساتية والإجرائية على ضفتي المانش.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت أمس عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استئناف المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بروكسل في محاولة أخيرة لإبرام اتفاق مع الاتحاد بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين الجانبين على الرغم من استمرار الخلافات بشأن بعض الأمور.

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