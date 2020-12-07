اليونان: على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء حازم بشأن تركيا

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الاتحاد الأوروبي إلى فرض إجراءات بشأن سلوك النظام التركي المشين.

ونقلت رويترز عن دندياس قوله اليوم: إن أنقرة تقاعست عن الرد على بوادر حسن النية التي أبداها الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا بد من فرض إجراءات بشأن سلوكها المشين.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم ما إذا كانت هناك أسس لفرض عقوبات على تركيا إثر خلافاتها مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد حول الحقوق البحرية في البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأمر في القمة المزمع عقدها يومي الـ 10 والـ 11 من كانون الأول الجاري وذلك بعد تحذيرات سابقة تم توجيهها في تشرين الأول الماضي من أن العقوبات اختيار مطروح.

وكان الاتحاد الأوروبي حذر النظام التركي مؤخراً من مغبة الاستمرار في سياسته التصعيدية شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في العلاقة بين الاتحاد وأنقرة.

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