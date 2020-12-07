آراء المشاركين في بطولة الجمهورية بكرة السلة على الكراسي المتحركة

حاتم شحادة

على مدار خمسة أيام أقيمت في صالة تشرين الرياضية بدمشق بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة والتي أقيمت بمناسبة الاحتفال بيوم المعوق العالمي، وتوج في نهايتها منتخب حمص بالمركز الأول بعد فوزه في النهائي على منتخب حلب بنتيجة 48-30

وشدد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ورئيس مكتب الرياضات الخاصة عبد الناصر كركو الجاسم في تصريح لـ”تشرين” على أهمية إقامة هذا المهرجان الذي يتزامن مع يوم المعوق العالمي، وإقامة بطولة الجمهورية على الكراسي المتحركة والتي أفرزت خامات واعدة في اللعبة.

وأضاف الجاسم أن البطولة أقيمت بتنظيم لافت وضمن المعايير دولية على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر فيها سورية، كما أنها أسهمت بالوقوف على مستوى اللعبة, لافتاً إلى أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على إعداد المنتخب الوطني.

وكشف الجاسم عن وجود خطط موضوعة من قبل الاتحاد الرياضي العام لإقامة نشاطات مماثلة لكافة الرياضات الخاصة المدرجة في سورية.

من جانبه اعتبر مدرب منتخب حلب جميل قرقناوي أن مستوى البطولة اتسم بوجود طابقين, شمل الأول محافظات دمشق وحمص واللاذقية وحلب بينما حلت الفرق الباقية في الطابق الثاني

وعن الصعوبات التي تواجه هذه الرياضة في سورية نوه قرقناوي بضرورة إقامة مشاركات أكثر على مدار العام بدلاً من الاكتفاء ببطولة واحدة كإقامة بطولة دوري على غرار بطولات الأسوياء، فضلاً عن ضرورة قيام الأندية بتبني هذه الرياضة للإسهام في تطويرها.

وفي السياق ذاته أكد الحكم يحيى متعب على أهمية مثل هذه البطولات في منح الثقة لذوي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يقوموا بإثبات نفسهم في المجتمع، لافتاً إلى التطور الذي شهدته الرياضة في بعض المحافظات خلال الآونة الأخيرة.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة ثمانية فرق وزعت على مجموعتين ضمت الأولى منتخبات اللاذقية ودمشق وريف دمشق والقنيطرة فيما ضمت الثانية منتخبات حلب وحمص وحماة وطرطوس.

تصوير: صالح علوان

طباعة