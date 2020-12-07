مقتل 5 مسلحين من ميليشيا قسد بهجومين على مواقعهم بريف دير الزور

قتل خمسة مسلحين من ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجمات على مواقعهم وآلياتهم في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن ثلاثة مسلحين من ميليشيا قسد قتلوا بهجوم شنه مجهولون على أحد مواقعهم في بلدة الطيانة شرق دير الزور بالتزامن مع مقتل مسلحين اثنين من الميليشيا من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تقل عدداً منهم قرب بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

وتتواصل الهجمات التي ينفذها مجهولون ضد ميليشيا قسد المرتبطة بالمشروع الأمريكي العدواني في المنطقة حيث قتل مسلح وأصيب خلال اليومين الماضيين عدد من الميليشيا في محيط بلدة تل تمر وعلى الطريق الخرافي جنوب مدينة الحسكة.

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