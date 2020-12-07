بوتين وميركل يؤكدان الاستعداد لمواصلة التعاون حول قره باغ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، استعداد البلدين لمواصلة التعاون في إطار مجموعة مينسك حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

ووفق بيان للكرملين نقله “موقع روسيا” اليوم شدد بوتين خلال اتصال هاتفي مع ميركل على ضرورة إشراك المؤسسات الدولية في عمل المركز الروسي للاستجابة الإنسانية في قره باغ وذلك لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين من الأعمال القتالية الأخيرة في المنطقة.

وتطرق بوتين وميركل خلال الاتصال أيضاً إلى أزمة جنوب شرق أوكرانيا وعبرا عن القلق إزاء انعدام التقدم في تنفيذ جوانب من اتفاقية مينسك 2 لعام 2015 وقرارات رباعية نورماندي التي تم تبنيها قبل عام، حيث تم التأكيد على عدم وجود بديل عن اتفاقية مينسك كأساس للتسوية وعلى استعداد الطرفين لمواصلة العمل المشترك ضمن صيغة نورماندي.

وفيما يخص جهود التصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا تم الاتفاق على استمرار الاتصالات بين وزارتي الصحة في البلدين بما في ذلك بشأن اللقاحات.

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