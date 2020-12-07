غرق 17648 منزلاً بفيضانات اتشيه الإندونيسية

تسببت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بشكل متواصل مدة 72 ساعة في مقاطعة اتشيه الأندونيسية إلى تشريد 9988 شخصاً.

ونقلت وكالة “انتارا” الأندونيسية عن مسؤول في إدارة الحد من الكوارث في اتشيه الشرقية قوله: إن تواصل هطول الأمطار الغزيرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية أدى إلى فيضانات الأنهار في المنطقة ما أدى إلى غمر 17648 منزلاً في 226 قرية حيث وصل منسوب المياه في عدة مواقع إلى ارتفاع مترين.

وأكد المسؤول أن منطقتي باياه لامان واولي جالان في باندا الام كانت الأكثر تضرراً محذراً من أنه في حال تواصل هطول الأمطار فإن منسوب المياه سيواصل ارتفاعه ما يمثل خطراً.

وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات التي اجتاحت العاصمة الأندونيسية جاكرتا بداية العام الجاري بمصرع أكثر من 60 شخصاً وتشريد مئات الآلاف.

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