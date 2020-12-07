آخر تحديث: 2020-12-07 16:47:10
الأخبار

ضبط 2500 كيس دقيق تمويني مهرب و 1500 ليتر مازوت بالقامشلي

التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي

ضبطت الجهات المختصة بالقامشلي 2500 كيس دقيق تمويني مهرب و 370 كيس اسمنت و81 اسطوانة غاز و 1500 ليتر مازوت وصادرت 5 سيارات وألقت القبض على 3 أشخاص متورطين.

 

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي

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