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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 21 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 07 كانون الأول 2020
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الأخبار
أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور يتظاهرون احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد)
مقتل 5 مسلحين من ميليشيا قسد بهجومين على مواقعهم بريف دير الزور
بوتين وميركل يؤكدان الاستعداد لمواصلة التعاون حول قره باغ
ضبط 2500 كيس دقيق تمويني مهرب و 1500 ليتر مازوت بالقامشلي
إيفازيان: اجتماع حول تسوية قره باغ بعد استقرار الوضع في منطقة الصراع
الخارجية الإيرانية: موقف طهران من الاتفاق النووي ثابت ولم يتغير
"غلوبال ريسيرش": على غرار سلفه.. بايدن سيفاقم معاناة الأمريكيين
هل أقر ترامب أخيراً بهزيمته في الانتخابات؟
عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الأقصى
لأول مرة دهانات«أمية» تتفوق على القطاع الخاص بالمبيعات