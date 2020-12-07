اللجنة العليا للفنون القتالية تكرم لاعبي (الايكيدو) من ذوي الإعاقة

تشرين:

كرمت اللجنة العليا للفنون القتالية عدداً من لاعبي الايكيدو من ذوي الإعاقة /مبادرة متلازمة الحب/ لنيلهم أحزمة اللعبة خلال حفل أقيم اليوم في مبنى الاتحاد الرياضي العام بدمشق.

وخلال حفل التكريم استعرضت اللجنة المشرفة على هذه المبادرة المراحل التي مر فيها اللاعبون منذ انطلاق تدريباتهم أواخر العام الماضي وصولاً إلى حصول عدد منهم على الحزام الأصفر في الايكيدو.

أمين سر اللجنة السورية للايكيدو ناصر رستم أشار الى المستوى الجيد الذي وصل إليه اللاعبون بعد التدريبات المكثفة التي خاضوها والتي شهدت توقفاً خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا, مبيناً في الوقت ذاته أهمية التكريم كحافز لهم ولذويهم للاستمرار في هذه الرياضة الهادفة الى دمجهم بالمجتمع أكثر ونقلهم الى مستويات أفضل.

المدرب بسام النصار لفت إلى التزام اللاعبين الكبير بالتدريبات وحرص أهاليهم على الحضور معهم تشجيعاً لهم والتقيد بتعليمات المدرب, ما ساعد في سرعة إتقانهم حركات اللعبة وبالتالي تطوير مهاراتهم الفنية وهو مؤشر جيد للتقدم أكثر في هذه الرياضة.

وعبر عدد من المكرمين وذويهم عن سعادتهم لهذا التكريم الذي جاء تقديراً لجهودهم التي بذلوها حتى وصلوا الى هذا المستوى, مبدين استعدادهم لمضاعفة تدريباتهم خلال الفترة القادمة للتقدم أكثر والوصول إلى منصات التتويج محلياً ودولياً.

وتعد رياضة الايكيدو من الألعاب الرياضية الحديثة, حيث دخلت الى سورية منذ عام /2010/ وتمارس اليوم بوجود متخصصين عشقوا هذه الرياضة وامتهنوا تدريبها بدورات متخصصة.

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