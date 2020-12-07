رنا بغدان

عندما يكون (العطاء مغبوط أكثر من الأخذ, ومغبوط الرجل المعطي المتهلل).. تتشابك الأيدي وتشتد السواعد لترسم الابتسامة و تزرع الأمل, فتتعانق الأحلام وتلتقي القلوب معلنة أن لغة الحب هي الأمضى، وفعل العطاء هو الأقوى فتلتمع النفوس ثقة وفرحاً يفيض شكراً على وجوه أدمنت ألسنتها الصمت في زمن الشِدّة, ظانة أنه الحل الأمثل لمعاناة طال كتمها في النفس أو الجسد واستطال جرحها في حنايا الروح.. من هنا وتحت شعار “احكي.. نحنا معكِ” وبمناسبة حملة (الـ ١٦ يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي), وضمن نشاطات برنامج الحماية لدعم وتمكين المرأة وضرورة تعزيز مكانتها في الأسرة والمجتمع أقامت “هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية” ببركة وحضور نيافة المطران مار بطرس قسيس المدير العام للهيئة “البازار الخيري” المخصص لدعم السيدات العاملات لمساعدتهن على التعريف بمنتجاتهن وتسويقها وبيعها وبمشاركة بعض الجمعيات, منها جمعية “المرارة” لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية “حياة أفضل لأطفال سورية” ومركز “خير بلادي” لتسويق منتوجات الجمعيات الخيرية التابع للبطريركية, وذلك في قاعة كنيسة مار إلياس في الدويلعة بدمشق. وقد تنوعت المنتجات بين المصنوعات اليدوية الحرفية والإكسسوارات والملابس والحقائب والهدايا التذكارية وزينة الميلاد وأدوات التجميل والمنتجات الغذائية واللوحات.. كما تم خلاله يومياً عرض مسرحي بعنوان “صافرة الخطر” على اختلاف مواضيعه يعبر عن مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

نيافة المطران مار بطرس قسيس المدير العام لهيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية تحدث عن هذه الفعالية فقال: ضمن فعالية توعوية متكاملة للمرأة أقامت “هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية” ضمن نشاطاتها “البازار الخيري” حيث شاركت فيه مجاناً النساء العاملات غير القادرات على عرض وبيع منتجاتهن ليعود ريعه عليهن وبالتالي يحققن مصدر رزق لعائلاتهن, وهذه الفعالية تقام بالتوازي مع الحملة الدولية (حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي) التي اتّخذت لها المنظمات الدولية هذا العام شعاراً :(من التمكين في المنزل إلى التمكين في العالم، تعزيزاً للمساواة بين الجنسين), حيث تشارك الهيئة في هذه الحملة الإنسانية متخذة (احكي نحنا معكِ) شعاراً لها, وذلك لتشجيع ومساعدة النساء على تجاوز آثار العنف الصحية والنفسية وتعزيز ثقة المرأة بنفسها وبمكانتها, حيث يعبّر هذا الشعار عن مدى أهمية دعم وتمكين المرأة في مختلف نواحي الحياة واعتبار هذا التمكين حقاً من حقوقها, فعلى الرغم من أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يقوّض صحة وكرامة وسلامة واستقلالية النساء والفتيات إلا أنه يظل محجوباً بثقافة الصمت.

وتضم الفعالية إضافة إلى “البازار” مسابقات وجوائز وجلسات توعية في عدة مناطق تتناول أشكال ومفاهيم عديدة للعنف الذي قد تتعرض له المرأة, تاركاً بذلك آثاراً سلبية تنعكس على حياتها وحياة الأسرة والمجتمع ضد العنف وعرض مسرحية “صافرة الخطر” على اختلاف مواضيعها التي تقدم يومياً وتتناول شتى أنواع العنف كالعنف الأسري والجسدي والزواج المبكر والابتزاز الإلكتروني.. إضافة إلى رسائل توعوية تخص المرأة عن كيفية تعرضها للعنف يقوم بنشرها يومياً عبر موقع الهيئة المسؤول الإعلامي أسامة حاتم الذي صمم أيضاً الملصقات الخاصة بهذه الحملة التي تبدأ في الخامس والعشرين من تشرين الأول من كل عام وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتنتهي في العاشر من كانون الأول وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتهدف المشاركة في هذه الحملة بشكل رئيسي إلى إنهاء كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بشكل خاص, حيث يعدّ العنف ضد النساء والفتيات واحداً من أكثر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً في العالم.

وتقول ديانا يازجي مديرة البرامج في الهيئة: تعنى مديرية البرامج بالإشراف على المشاريع ومتابعتها وتحضير مقترحات المشاريع والميزانيات وإدارة فرق المشاريع وغيرها.. وتعدّ إقامة هذا “البازار” من ضمن اهتماماتها وقد استمر ثلاثة أيام تخللته يومياً مسابقات وجوائز وعرض مسرحي, وشاركت فيه خمس وثلاثون سيدة عاملة معظم منتجاتهن هي صناعة يدوية, كما شاركت فيه ثلاث جمعيات إنسانية, وهو أحد أنشطة حملة الـ ١٦ يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تليه دورات تدريبية تخص الدفاع عن النفس ومعرض للمعروضات الفنية تحمل رسائل عن موضوع الحملة… إضافة إلى الكثير من رسائل التوعية اليومية التي تنشر على الصفحة الرسمية للهيئة كما يوجد “بوسترات” و”فلايرات” توزع مع الجلسات التوعوية التي نستهدف فيها كافة فئات المجتمع.

أما مؤلف العمل المسرحي و الممثل فيه إلياس بغدان فيقول: حمل العرض عنوان “صافرة الخطر” وهو “اسكتشات” مسرحية اجتماعية يومية تروي قصصاً حقيقية عن بعض أنواع العنف ضد المرأة تم العمل بها على نمط الحدث الآني، أي عرض الحدث التمثيلي كعرض واقعي أمام الجمهور وكأنه حقيقي يوضح فيه أشكال العنف ونظرة المجتمع للمرأة المعنّفة بالإضافة إلى رؤية ردود فعل الناس في حال وجدت هذه الحالات. و”صافرة الخطر” تعني توقف المشهد عند الحد الذي وصل إليه “السكيتش” أي إنه وصل إلى درجة عالية من الخطر, وذلك يعتمد على تكامل السيناريو مع صدور صوت الصافرة، وأيضاً صوت الصافرة في النهاية يلفت نظر المشاهد إلى أن هذا المشهد تمثيلي ولكن ما كنت تراه حقيقياً يحدث في أي مكان وزمان, وقد تفاعل الجمهور بطريقة لافتة خلال الحدث، فمنهم من حاول الاتصال بالشرطة لإنقاذ الموقف ومنهم من تدخل بشكل مباشر ومنهم من اتصل بأصدقائه لمساعدة الفتاة من العنف المبين في وجهها من خلال “المكياج”, فقد كان التفاعل حقيقياً ولافتاً وكان من الضروري في مثل هذه المواقف في “السكيتشات” إظهار عدد من أنواع العنف منها العنف الجسدي من خلال الضرب المؤلم الذي يترك آثاراً واضحة على المرأة, العنف اللفظي الذي يسبب اكتئاباً لدى نسبة من النساء, العنف الجنسي كالتحرش والتهديد والاغتصاب, العنف الاقتصادي كحرمان المرأة من التعليم والعمل والتدريب وحصر عملها داخل المنزل فقط وعلى الهامش ذكرنا الزواج المبكر الذي يتعرض له الأطفال والتهديد الإلكتروني الذي تتعرض له المرأة بشكل واسع.. كما سلطنا الضوء على تعرض المرأة للعنف الذي حدث لأغلب النساء خلال فترة الحجر الصحي في ظل وباء “كورونا”. وبعد نهاية كل “اسكيتش” هناك اختصاصية نفسية في حقوق المرأة تعطي وتوضح معلومات عن العنف الذي تتعرض له النساء بشكل دائم, وتم ذلك بالتعاون مع هيئة مار أفرام السرياني الداعمة لمثل هذه الحملات الإنسانية التوعوية التي سبق أن تم عرض مسرحيات توعوية لمثل هذه الحالات الإنسانية, نذكر منها مسرحية “لزيق عريض” و مسرحية “لحظة”. يذكر أن هذا العرض سيناريو وإخراج : إلياس بغدان وأداء نيكول عبيد وأسامة سخية وملهم الجمّال ومكياج سارة إبراهيم ومساعدة من متطوعي الهيئة. وقد انطلق العرض من عبارة “هذه الحالات بحاجة إلى واقع.. بحاجة إلى حقيقة” ليعلن عن نفسه على أنه تمثيل حقيقي في حال مشاهدته في “البازار”.

أما المشاركات فقد عبرن عن فرحهن وشكرهن للقائمين على هذه الفعالية وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة لعرض منتوجاتهن, فقد شاركت جمعية “حياة أفضل لأطفال سورية” والتي تهتم بزوجات الشهداء بتقديم أنواع مختلفة للشوكولا التي يصنعونها يدوياً. أما يارا حداد فقدمت العديد من الأعمال اليدوية من تطريز و”كروشيه” و أدخلت مواد مختلفة معها بشكل فني لافت كالجلديات لتقدم الأجمل دائماً وبما يلائم أي مناسبة. في حين شاركت جانيت الرشيد بمصنوعات يدوية من الحلويات و أعمال من الصوف و القماش مستخدمة في بعضها طريقة إعادة التدوير. أما غادة دحدل المسؤولة عن مشغل جمعية “المرارة” لذوي الاحتياجات الخاصة, فعرضت أشكالاً متعددة من الشموع اليدوية المميزة وقواعدها الخشبية المصنوعة يدوياً في المشغل، كما قدمت تريز عفيصة أعمالها من “الكروشيه” الملبس على المصابيح والأحذية وقواعد وسلال الزجاجات, إضافة إلى شغلها الملابس والحقائب الجميلة، أما مادلين حاج محمد فقدمت لوحات نفذتها بالزيتي و الرصاص و “الإكليريك” والتي لاقت قبولاً في “البازار”. في حين قدمت بثينة أبو سعيد أعمالاً خشبية متنوعة محفورة بطريقة الليزر وأعمالاً قماشية لافتة مطبوعة على الليزر أيضاً، أما ليلى إسبر فقدمت مصنوعات اشتهرت بها حلب والمصنعة من مواد طبيعية كالشامبو والصابون على أنواعه المختلفة وروائحه المتنوعة من مسك وعنبر وقرفة.. في حين شارك عبد الله نزهة بعرض منتوجات “خير بلادي” الذي يسوق منتوجات الجمعيات الخيرية ومنتوجات مراكز مشاريع الهيئة المقامة ضمن قطاع التنمية منها “بيت المونة المعلولي” ومشاريع في جرمانا وبلودان.. والتي تهدف إلى تمكين ودعم المرأة وتحسين مستواها المعيشي لتستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على نفسها.

تصوير: يوسف بدوي

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