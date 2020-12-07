خبير يكشف سبب اختفاء الطائرات في مثلث برمودا!

أعلن الخبير الأسترالي، شين ساتيرلي، السبب المحتمل لاختفاء خمس طائرات وطواقمها في مثلث برمودا قبل 75 سنة، وحلقت 5 قاذفات تابعة للبحرية الأمريكية، في كانون الأول 1945 تحت مسمى “الرحلة 19″، حيث أقلعت من فلوريدا في مهمة تدريبية كجزء من رحلة بقيادة الملازم تشارلز تيلور، وكان الطاقم مؤلف من 14 شخصاً معظمهم من المتدربين.

واختفت الطائرات بعد دخولها مثلث برمودا في مساحة تصل إلى 4 ملايين متر مربع، ويقع المثلث بين الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وبرمودا وبورتوريكو، كما أن طائرة الإنقاذ التي كانت تبحث عن الطائرات اختفت أيضاً وكان على متنها 13 شخصا، وفقاً لـ”سبوتنيك”.

وقال ساتيرلي: “بعض الناس قدموا تفسيرات غريبة، زاعمين أن شيئاً ما خارق للطبيعة قد حدث، وأظهر التحقيق أنه عندما حل الظلام في الخارج وتغير الطقس، أرسل تيلور الطائرات إلى المكان الخطأ”.

وأضاف : إن طائرات غرقت بعد هبوطها على سطح الماء في أقل من دقيقة، وإنه في مثل هذه الحالات، ليس من الممكن دائماً العثور على أجزاء من الطائرات، وهذا في رأيه يفسر الاختفاء.

وتابع : إن معظم الطيارين الذين كانوا على متن الرحلة لم يتم تدريبهم بشكل صحيح على كيفية استخدام جميع أدوات الطائرة عند الطيران ليلاً أو في الأحوال الجوية السيئة، كما أكد أن عدد السفن والطائرات المفقودة في مثلث برمودا ليس أعلى بكثير مما هو عليه في أي جزء آخر من المحيط.

واختتم تيلور قائلاً: “في حال حلقت 1000 طائرة فوق مثلث برمودا يمكننا شرح ما حدث لـ990 منها، فهل هذا يعني أن ما حدث مع الـ10 الباقيات أمور خارقة للطبيعة؟ لا أعتقد ذلك”.

يشار إلى أنه تم العثور، في أواخر شهر كانون الثاني 2020، على سفينة اختفت منذ حوالي 100 عام في مثلث برمودا من قبل فريق من علماء الآثار البحرية.

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