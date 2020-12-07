إيفازيان: اجتماع حول تسوية قره باغ بعد استقرار الوضع في منطقة الصراع

قال وزير الخارجية الأرميني آرا إيفازيان، اليوم، إن يريفان وباكو ستعقدان اجتماعاً بشأن تسوية قره باغ بعد استقرار الوضع في منطقة الصراع.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن إيفازيان قوله في بيان له بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن البيان الثلاثي في التاسع من الشهر الماضي ليس مؤقتاً لكنه بيان حجر الزاوية بمعنى وقف إطلاق النار وإراقة الدماء وهناك معايير معينة فيما يتعلق بعودة اللاجئين وقضايا أخرى تحدد المعايير الرئيسية لحل نزاع قره باغ، مضيفاً: تبقى القضايا الرئيسية ذات الأولوية للمفاوضات الشاملة التي ستبدأ فور استقرار الوضع في منطقة الصراع.

وأعلن الكرملين في العاشر من الشهر الماضي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجانى إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقعوا إعلاناً مشتركاً حول وقف إطلاق النار في الإقليم ينص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ.

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