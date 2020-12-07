مشروبات صحية تساعد على تهدئة الكحة

تعد الكحة من الأعراض المزعجة عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وربما تساعد بعض المشروبات الصحية على تهدئة الكحة، ما تُشعرك ببعض الراحة، ومنها: العسل والليمون والماء.. العسل يعد علاجاً قديماً لالتهاب الحلق، ويمكن أن يخفف بشكل أكثر فاعلية من الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية والتي تحتوي على ديكستروميثورفان، وهو مثبط للسعال، ويمكنك صنع علاجك الخاص في المنزل عن طريق خلط ما يصل إلى ملعقتين صغيرتين من العسل مع الماء الدافئ والليمون.

النعناع: أوراق النعناع معروفة بخصائصها العلاجية، إذ إن مادة المنثول الموجودة في النعناع تهدئ الحلق وتعمل كمزيل للاحتقان، ما يساعد على تكسير المخاط ، والشعور بالراحة في التنفس.

الزنجبيل: قد يخفف الزنجبيل من السعال الجاف أو الربو، لما له من خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن تحضير شاي الزنجبيل المهدئ بإضافة 20-40 غراماً من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن، ثم تركه لبضع دقائق قبل الشرب.

الغرغرة بالماء المالح: هذا العلاج البسيط هو أحد أكثر العلاجات فعالية لعلاج التهاب الحلق والسعال الرطب، إذ يقلل الماء المالح من البلغم والمخاط في مؤخرة الحلق ما يقلل الحاجة إلى السعال.

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