الكرملين: لا داعي لفرض إغلاق بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الكرملين لا يرى ضرورة لفرض إغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت “سبوتنيك” عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: إن المستوى الحالي لتنظيم عملية المكافحة وتزويد الأشخاص بالخدمات الطبية كاف لتجنب فرض أي عمليات إغلاق سواء كان ذلك قطعاً في الاتصال بين المناطق أو إغلاقاً للاقتصاد.. نعتقد أن هذا لا يزال غير ضروري.

وأشار بيسكوف إلى أنه تم منح رؤساء المناطق في مجال مكافحة انتشار الوباء صلاحيات خاصة ويمكنهم استخدامها بالتنسيق مع المفوضية الحكومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمكافحة انتشار العدوى.

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