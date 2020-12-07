روسيا: 28142 إصابة و456 وفاة جديدة بكورونا

تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى 28142 اليوم بعد تجاوزها 29 ألفاً أمس، فيما حافظ معدل الوفيات على استقراره مع تسجيل 456 حالة اليوم مقابل 457 الأحد.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي أن حصيلة حالات كورونا المسجلة في البلاد وصلت إلى مليونين و488912، منها 43597 حالة وفاة.

وحسب بيانات المركز فإن عدد المتعافين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 18850 شخصاً ليبلغ مجموعهم مليوناً و956588، مع بقاء 488727 حالة نشطة حتى الآن.

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