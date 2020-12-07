تسجيل امتحانات الشهادات العامة يبدأ 20 الجاري

حددت وزارة التربية اليوم تاريخ التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2021.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت “سانا” نسخة منه إلى أن تسجيل الطلاب والتلاميذ النظاميين يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 20 كانون الأول الجاري ويستمر لغاية يوم الخميس 28 من كانون الثاني القادم بينما الطلاب والتلاميذ الذين يتقدمون بصفة دراسة حرة يبدأ تسجيلهم اعتباراً من 20 كانون الأول الجاري ويستمر لغاية 25 شباط العام القادم.

وأكدت الوزارة أن تسجيل الطلاب النظاميين يتم في مدارسهم بينما الطلاب الأحرار في دوائر الامتحانات بالمحافظات داعية الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل والاطلاع على الوثائق المطلوبة الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.

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