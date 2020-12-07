العراق.. القبض على إرهابي في كركوك

ألقت قوات الأمن العراقية القبض اليوم على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان نقله موقع “السومرية نيوز” بأن مفارز الوكالة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات “داعش” الإرهابية.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على أحد متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمال العراق.

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