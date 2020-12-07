أرياسا: نأمل عودة الدبلوماسية للخارجية الأميركية والبيت الأبيض

أعرب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا عن أمل بلاده في أن تعود الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض قريباً.

وقال أرياسا على حسابه على موقع تويتر اليوم رداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن الانتخابات البرلمانية الفنزويلية: “وزير الخارجية بومبيو.. اقبل الحقيقة بهدوء وتواضع.. لقد عانيت في فنزويلا من فشل كامل.. نأمل أن تعود الدبلوماسية قريباً إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض”.

وكان بومبيو زعم في حسابه على تويتر بأنه “تم بالفعل التزوير الانتخابي في فنزويلا” وأن النتائج التي ستعلن “لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي”.

وهنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فى حديث متلفز في وقت سابق الفائزين بالانتخابات وأكد أن الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد فاز من خلال التصويت وليس من خلال العنف وهو دليل على الطبيعة الديمقراطية والشعبية لهذا الحزب.

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