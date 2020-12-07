“عنف” ماكرون.. و”عنف” الفرنسيين!

تقرير- هبا علي أحمد

بين تظاهرات “السترات الصفراء” والتظاهرات التي تشهدها الشوارع الفرنسية على خلفية قانون “الأمن الشامل”، يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أمام تحديات كبيرة لم يشهدها العديد من سابقيه، وبالتالي لم يعد هو “القائد الجديد لأوروبا” في وجه اليمين المتطرف كما أطلق عليه مناصروه من قبل! بل بات ماكرون بناء على جملة من المعطيات الراهنة في الداخل الفرنسي أمام محطة مفصلية تُهدد مستقبله السياسي وحظوظه في الانتخابات الفرنسية المقبلة 2022، وبين هذا وذاك حالة من الفوضى والعنف تعم الشارع الفرنسي.

للأسبوع الثاني على التوالي شهدت فرنسا تظاهرات في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على قانون “الأمن الشامل”، الذي “يجرّم” توزيع الصور التي يمكن أن تؤدي إلى انتقاد أفراد الأمن، حيث شهدت التظاهرات التي انضم إليها متظاهرون من حركة “السترات الصفراء” وتكتل النقابات العمالية اشتباكات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين، إذ استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التظاهرات، وسيطر العنف على المشهد حيث تم تكسير واجهات المحلات والسيارات الموجودة بالمكان، وخلاصة ذلك كان “اعتقال 64 شخصاً وسقوط 8 جرحى من قوات الأمن الفرنسي”، حسبما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

وأثار مشروع قانون “الأمن الشامل” انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين يرون فيه وسيلة للتضييق على حرية الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة من الشرطة، في فضح واضح لهشاشة “الحريات والديمقراطية” التي يتغنى بها الغرب ويتاجر بها على المنابر الإعلامية، بينما الوقائع والمعطيات تظهر الحقيقة الفجّة.

يعيش ماكرون تخبطاً واضحاً، فتراجعه عن دعم قانون “الأمن الشامل” ومساعيه لإعادة صياغته وخاصة المادة 24 التي تنص على عقوبة السجن سنة وتغريم من يبث صوراً لعناصر الشرطة، يُحاكي تراجعه عن إلغاء زيادة الضريبة على المحروقات عام 2019 لامتصاص حالة الاحتقان التي عمت الشارع الفرنسي حينها، والتي قادت لظهور حركة “السترات الصفراء”، والتراجع في الحالتين لا يعني استجابة جدية لمطالب الفرنسيين، بقدر ما يعني أن مواجهة الشارع الغاضب أكبر من قدرة ماكرون وخوفاً من أن تؤدي التظاهرات والاحتجاجات إلى ما لا يتمناه ماكرون، لذلك فالتراجع يمكن اعتباره تراجعاً تكتيكياً وليس جدياً ليكسب ماكرون المزيد من الوقت وتهدئة الشارع الفرنسي لحسابات سياسية فقط.

الرئيس الفرنسي أمام تكرار سيناريو ما أدت إليه تظاهرات ومطالبات “السترات الصفراء” وهي المطالبة باستقالة ماكرون، وهذا يضعه أمام ضغوط كبيرة ليست بالقليلة، ما يعني أن تعويله على اليمين المتطرف عبر استقطابه مؤخراً بالعديد من الإجراءات بحق المسلمين قد لا يجديه نفعاً ولن يساهم في رفع حظوظه الانتخابية، وهذا يقود إلى التذكير بما قاله أرنو ميرسي أستاذ التواصل بالمعهد الفرنسي للصحافة على خلفية تظاهرات “السترات الصفراء”: “إن أكبر خطأ ارتكبه ماكرون هو اعتقاده أن نتائج الانتخابات تعكس ثقة الناخبين في التغيير الذي يتقمصه، بينما توضح استطلاعات الرأي أن الناخبين لم يروا أن ماكرون يناسب اختياراتهم، بل كان فوزه ناتجاً أساساً عن اقتناع شريحة من الفرنسيين بأن التصويت واجب رغم عدم الإعجاب ببرامج المرشحين”.

بين العنف والعنف المضاد تضخمت مطالب الشارع الفرنسي والتي يُبدي من خلالها رفضه لكل سياسات ماكرون الاقتصادية والأمنية، إذ إن القضية لا تتعلق بقانون بقدر ما تتعلق بتراكمات أفضت إلى غليان الشارع الفرنسي عند كل حدث لتتجدد أعمال العنف في بلد “الحريات والديمقراطية”!

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