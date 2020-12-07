أوكامورا: أمريكا خربت دولاً مزدهرة

أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة توميو أوكامورا أن الولايات المتحدة خربت دولاً مزدهرة مثل سورية والعراق وليبيا.

وشدد أوكامورا في مقال نشره اليوم موقع روكويمي الإلكتروني أن الولايات المتحدة ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر في نشوء تنظيم “داعش” الإرهابي وخلفت وراءها آلاف القتلى ودولاً مخربة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم في نشر التضليل الإعلامي في العالم ويزعم أن الولايات المتحدة تنشر الحرية والديمقراطية الأمر الذي يعد كذباً.

وأكد أوكامورا الشهر الماضي أن الوجود العسكري الأمريكي والتركي على الأراضي السورية غير شرعي نظراً لأنه تم دون أي تفويض من الأمم المتحدة أو دعوة من الحكومة السورية الشرعية وذلك على خلاف الوجود الروسي مشددا على أن الولايات المتحدة تؤثر سلبا على التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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