آخر تحديث: 2020-12-07 10:02:24
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/12/7 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في: جمعية الزهراء بحلب من الساعة 8,00 صباحاً حتى الساعة 14,00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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