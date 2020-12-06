ليفاندوفسكي: رحيل الأسطورة مارادونا خسارة كبيرة.. وما حققه ميسي ربما لن يبلغه أحد

أبدى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، إعجابه الشديد بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: “ميسي لاعب رائع، ومن أعظم لاعبي كرة القدم على مدار التاريخ”، مؤكداًُ أنّ ما حققه هو شيء ربما لن يبلغه أحد.

كما عبر ليفاندوفسكي عن حزنه لوفاة الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قائلا: “أمر محزن للغاية، رحيل أسطورة مثل مارادونا خسارة كبيرة لكل من ينتمي لكرة القدم”.



طباعة