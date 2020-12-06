توتنهام يتغلب على أرسنال بثنائية في الدوري الإنكليزي

تغلب فريق توتنهام هوتسبير على ضيفه أرسنال بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

سجل هدفي المباراة كل من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون وهاري كين في الدقيقتين “13 و46” على الترتيب.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 24 نقطة واستعاد الصدارة بينما تجمد رصيد أرسنال عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر على جدول ترتيب فرق البريميرليغ.

طباعة