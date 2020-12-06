منسقة بالبيت الأبيض تنتقد طريقة تعامل إدارة ترامب مع جائحة كورونا

انتقدت ديبورا بيركس منسقة البيت الأبيض لمكافحة وباء كورونا طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تداعيات تفشي الجائحة داخل الولايات المتحدة في الوقت الذي سارعت فيه عدة ولايات لفرض إجراءات العزل العام للحد من تفشي الفيروس.

ونقلت قناة إن بي سي التلفزيونية عن بيركس قولها في بيان: “تضارب الرسائل الصادرة عن إدارة ترامب انعكس سلباً على مفاهيم بعض الأمريكيين عن الكمامات والتباعد الاجتماعي والمناسبات وهي الأكثر نشراً للعدوى”.

وأضافت بيركس: في الولايات الجنوبية هناك حكام ورؤساء بلديات لا يطبقون السياسات وإجراءات التخفيف نفسها التي طبقوها في الصيف والتي يعرفون أنها غيرت مسار هذه الجائحة.

وفي كاليفورنيا أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان أعلنت سلطاتها إغلاق الحانات وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة أبوابها مساء اليوم بينما سمحت للمطاعم بفتح أبوابها على أن يقتصر نشاطها على توصيل الطلبات إلى المنازل في منطقتي جنوب كاليفورنيا وسان خواكين فالي في حين ستفرض منطقة سان فرانسيسكو باي العزل العام أيضاً اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم.

ووفق آخر بيانات موقع وورلد ميترز الأمريكي فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة وصل حتى الآن إلى 15101737 وإجمالي الوفيات إلى 288589 حالة.

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