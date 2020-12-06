إصابات كورونا حول العالم تتخطى الـ67 مليوناً

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الـ 67 مليوناً بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 5ر1 مليون حالة وفق بيانات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وذكر الموقع أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 67115691 بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 1538260 حالة في حين بلغ عدد المتعافين 46432608.

وما تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات مع تسجيل 15004013 إصابة و287962 حالة وفاة تليها الهند بـ 9673658 إصابة و140544 حالة وفاة ثم البرازيل بتسجيلها 6577177 إصابة و176641 حالة وفاة.

طباعة