مخطط جديد للاحتلال لإقامة تسعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً جديداً لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن مخطط الاحتلال الجديد يتضمن إقامة تسعة آلاف وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وشمال القدس المحتلة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها التوسعية التهويدية في الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المزيد من المستوطنات متجاهلة الدعوات وقرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يطالب بوقف عمليات الاستيطان غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية .

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