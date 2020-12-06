الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني: إدارة ترامب قدمت معلومات مضللة بشأن الانتخابات

أكد المدير السابق للوكالة الأمريكية للأمن السيبراني كريس كريبس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت معلومات مضللة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال كريبس في تغريدة على تويتر إن “خطاب إدارة ترامب بشأن الانتخابات يعد حملة تضليل نشطة ومنسقة لتقويض الثقة في انتخاباتنا”.

وفي حديث لشبكة سي بي إس بين كريبس أن نتائج الانتخابات واضحة وقال: “انتهى هذا السباق ونحن بحاجة للاستعداد للتنصيب في 20 الشهر المقبل”.

ورفعت حملة ترامب الذي يرفض الاعتراف بهزيمته 50 دعوى قضائية على الاقل بهدف مراجعة نتائج التصويت في عدد من الولايات الحاسمة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وتم إسقاط أكثر من 30 من هذه الدعاوى.

طباعة