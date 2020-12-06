مادورو يعلن تأييده حواراً سياسياً شاملاً عقب الانتخابات البرلمانية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تأييد فكرة إطلاق حوار سياسي واسع عقب الانتخابات البرلمانية في بلاده يشمل المعارضة غير البرلمانية التي رفضت المشاركة في الانتخابات.

وقال مادرور في مؤتمر صحفي عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم إن “هذا الحوار سيسمح بتحديد سبل الانتعاش الاقتصادي”.

وأضاف “أتفق مع فكرة رئيس وزراء إسبانيا السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو بتنظيم حوار وطني بمشاركة جميع الأحزاب السياسية في فنزويلا المشاركة وغير المشاركة في الانتخابات بحضور ممثلين عن جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع لتقييم الأجندة الوطنية والاقتصادية”.

وتجري انتخابات الجمعية الوطنية الفنزويلية “البرلمان” اليوم بمشاركة 107 أحزاب ورابطة سياسية.

وكانت رئيسة مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلية أعلنت الخميس الماضي أن فنزويلا وجهت دعوات لـ17 دولة لإرسال وفود دولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية من بينها روسيا والولايات المتحدة وإيران وكندا والبرازيل والأرجنتين.

وحذر الرئيس الفنزويلي في تصريحات الشهر الماضي من مؤامرة إرهابية جديدة من قبل عملاء أجانب لإثارة قلاقل وشن هجمات بهدف تعطيل وعرقلة الانتخابات التشريعية.

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