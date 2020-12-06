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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 21 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 06 كانون الأول 2020
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الأخبار
مادورو يعلن تأييده حواراً سياسياً شاملاً عقب الانتخابات البرلمانية
الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني: إدارة ترامب قدمت معلومات مضللة بشأن الانتخابات
مخطط جديد للاحتلال لإقامة تسعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية
المقداد يبدأ زيارة رسمية لإيران يجري خلالها محادثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية
حزب الشعب الجمهوري التركي: نظام أردوغان استبدادي جبان
مستوطنون إسرائيليون يقطعون عشرات أشجار الزيتون شرق سلفيت
الاحتلال الأمريكي يدخل 43 آلية محملة بمواد عسكرية ولوجستية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة
هريدي: يجب رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
الحرس الثوري الإيراني: تم استخدام معدات توجه بالأقمار الاصطناعية في اغتيال الشهيد زاده
خارجية فلسطين: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه