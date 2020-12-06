الصحة: 83 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 64 حالة ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 64 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 8403 شُـفيت منها 3943 وتُـوفيت 447 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٦ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٥ في درعا

١٠ في حمص

١٠ في حلب

١٠ في طرطوس

١٠ في السويداء

٩ في اللاذقية

٨ في دمشق

٧ في ريف دمشق

٤ في حماه

حالات الوفاة:

٣ في حمص

٢ في دمشق

حالات الشفاء:

١٢ في ريف دمشق

١٠ في دمشق

١٠ في حلب

١٠ في اللاذقية

٨ في حمص

٤ في درعا

٣ في طرطوس

٣ في السويداء

٣ في حماه

١ في القنيطرة

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