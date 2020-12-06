أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا في تركيا و593 وفاة في المكسيك
أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 30402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 539291.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 195 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 14400 حالة.
كما أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل 11.625 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ما يرفع الإجمالي إلى مليون و168 ألفاً و395.
وأشارت السلطات الصحية أيضاً إلى تسجيل 593 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي إلى 109.456.
وفي الأرجنتين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5.201 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى مليون و459 ألفاً و832 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 39632 بعد تسجيل 121 حالة جدبدة.
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