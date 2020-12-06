مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الصحي

بحث وزير الصحة العراقي حسن التميمي مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح اليوم سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الصحة العراقية تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أن “الجانبين بحثا عددا من المواضيع التي تصب في مواجهة جائحة كورونا وسبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين والتبادل العلمي المشترك”.

وأكد السفير الدندح في تصريح للمراسلة ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في كل المجالات ولا سيما في المجال الصحي بين البلدين بما يؤدي إلى القضاء على فيروس كورونا.

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