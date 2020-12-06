حزب الشعب الجمهوري التركي: نظام أردوغان استبدادي جبان

أكد حزب الشعب الجمهوري التركي أن نظام رجب طيب أردوغان “استبدادي جبان باع ممتلكات البلاد للأجانب” مشيرا إلى أن نهايته باتت وشيكة.

وقال المتحدث باسم الحزب فائق آوزتراك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم “نظام أردوغان بوليسي لا يرحم وقد باع ويبيع جميع ممتلكات الدولة للاجانب وفي مقدمتهم أمير قطر كما تورط هو والمقربون منه في قضايا فساد لا يمكن لأحد أن يتصور حجمها الخطير”.

وحول قيام نظام أردوغان بالتجسس على هواتف رؤساء الأحزاب المعارضة التركية قال آوزتراك.. “هذا بحد ذاته يثبت كم هو جبان هذا النظام الذي بات يخاف حتى من ظله على الرغم من انه يسيطر على جميع مؤسسات ومرافق الدولة وأهمها الأمن والقضاء”.

وأعرب آوزتراك عن قلقه من سياسات البطش والاستبداد التي ينتهجها أردوغان ضد معارضيه ولا سيما الصحفيون والسياسيون وقال “مهما فعل اردوغان فقد بات واضحا أن نهايته باتت قريبة بعد أن تبين لأغلبية الشعب التركي مدى خطورة هذا الشخص على مستقبل البلاد “.

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