الاحتلال الأمريكي يدخل 43 آلية محملة بمواد عسكرية ولوجستية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات المحملة بمواد وتعزيزات لوجستية قادمة من العراق عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى الأراضي السورية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف رميلان لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة رتلاً مؤلفاً من 43 آلية بينها شاحنات وبرادات وناقلات تحمل كرفانات وسيارات عسكرية مغطاة وذلك برفقة عدد من سيارات تابعة لميليشيا (قسد).

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.

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