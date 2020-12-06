بديع منير صنيج

على خلاف المساجد، وسُبُل المياه، والتكايا، والزوايا، والحمّامات، لم تحظ المقاهي الشعبية في دمشق بالاهتمام ذاته، من ناحية التوثيق والدراسة والإضاءة على تاريخها وخصائصها الثقافية والاجتماعية والتاريخية والعمرانية، رغم أنها كانت حسب الباحثة «هلا قصقص» في كتابها «المقهى الشعبي الدمشقي.. فصيح العبارة في تاريخ نشأة المقاهي من اجتماع وثقافة وحضارة» (دار نينوى 2019) من أبرز علامات «الحداثة المُبكِّرة» للعاصمة، فالمقهى، كما تقول، «ليس مكاناً لبيع واحتساء القهوة فقط، وإنما بحد ذاته فكرة اجتماعية جريئة.. طريقة جديدة، ونمط مبتكر في الحياة.. حالة غيَّرت شكل المدينة، بل هو فلسفة اجتماعية إن صحّ التعبير».

ولعل هذا التقصير في حق المقاهي هو ما دفع «قصقص»، التي تحضِّر لدرجة الدكتوراه في قسم العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة، لملء هذا الفراغ، والبحث في خصوصية تلك الأماكن تاريخياً وثقافياً واجتماعياً وعمرانياً، لاسيما أنها ترى أن «القهوة تتمتع بتاريخ ثقافي في العالم العربي لا يمكن أن نجد له مثيلاً في الشاي أو المتة أو غيرها من المشروبات الأخرى التي جاءت من موطنها الأصلي إلى هذه المنطقة، وذلك منذ ظهورها في النصف الثاني من القرن الخامس عشر وحتى تقبّلها الواسع كأحد المظاهر العادية والمألوفة والأساسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر».

أربعة قرون بدأت مع نهاية الحقبة المملوكية وبداية الفترة العثمانية، مرَّت بها المقاهي بفتاوى تحريم، ومحاسبة بائعيها، وتدمير منشآتهم، وذلك بسبب تنزيلها من قبل المُعارضين للمقاهي أو «خانات القهوة»، كما كانت تُسمى، مَنزلةَ الخمر وغيره من المُسكرات، حتى إن مؤلفي معاجم اللغة العربية في تعريفهم للقهوة يقولون إنها «الخمر»، ويصفون الرجل السكران بأنه «مُتَقَهوي»، أو «شارب الفنجان»، أي إن القهوة بمعنى من المعاني أصبحت في تلك الفترة شأناً دينياً، وذلك بسبب بعض الطقوس التي رافقت شُربها، من لهوٍ ومرحٍ ومزاجٍ حسن، لدرجة أن بعض الفتاوى قامت بتحليل شُرْبِها في المنازل، وتحريمه في الأماكن العامة. وفي مقابل رافضيها كانت هناك فئة ليست بقليلة من المنافحين عنها، وسَنَدُهُم في ذلك أنها تُساعد المرء على السَّهَر لتأدية فروضه الدينية، وزيادة نشاطه في خدمة الله وعباده، ومن أولئك المُدافعين أتباع «علي بن عمر الشاذلي» أحد كبار متصوفة اليمن في القرن التاسع عشر الذي تُنسَب القهوة إليه، وعُدَّ اكتشافه لها إحدى فضائله، وأيضاً شيخ الإسلام «زكريا الأنصاري»، وكذلك الشيخ «أبو بكر المكّي» الذي ألَّف رسالة «إثارة النخوة بحكم القهوة» وأردفها برسالة «إجابة الدعوة بنص القهوة»، وكلتاهما في الدفاع عنها ضد معارضيها، ومن مُناصري القهوة «ابن أبي كثير» الذي ألَّف في مديحها شعراً يبدأه بالقول: «قهوة البُنّ مَرهمُ الحزنِ وشفا الأنفسِ.. فهي تكسو شقائقَ الحُسْنِ من لها يحتسي».

تقول «قصقص»: «إن مسألة القهوة في جوهرها هي مسألة تخصّ الحريات العامة بالدرجة الأولى، مسألة صراع بين الطبيعة الإنسانية التوّاقة للمتعة في الحياة الدنيا، وبين العقلية الدينية الراغبة بالتنظيم الصارم لحياة الأفراد والمجتمع حسب تصورها لمقاصد الشرع والمشروع الإلهي. لذا لا مبالغة بالقول إن القهوة جسّدت في تاريخها الحافل الصراع المتأصل بين الشريعة والحياة، بين مقتضيات المؤسسة الشرعية، وبين رغبات الحياة الطبيعية، بين جمودية ثبوتيات الوحي الإلهي، وديناميكية تحولات الواقع المعاش. وفي معركة القهوة بالتحديد، خسرت الشريعة وانتصرت الحياة. هذا الصراع شكّل جانباً جوهرياً من تحولات الحداثة، وتجربة جديدة خاضتها المدن العربية والإسلامية قبل نظيرتها الغربية، وأسست بذلك لحداثة الأحوال التي نشرت حداثة الأفكار في عصر التنوير.

القهوة تلك النبتة البسيطة التي اكتشفت في إثيوبيا، وانتقلت إلى جبال اليمن، ومنه إلى الحجاز ومن ثم القاهرة ودمشق، ومنهما إلى استانبول، ثم إلى بقية أنحاء العالم غيّرت وجه المدينة، وخلقت أنماطاً جديدة من العلاقات الاجتماعية».

أما أول معلومة عن شرب القهوة في دمشق فتذكر الباحثة عن المؤرخ الدمشقي «ابن طولون» أنها كانت في عام 1534 بمناسبة زيارة قاضي مكة وشيخ الحرم «ابن الضياء» للشيخ «علي الكيزواني» لسماع المولد النبوي، شَرِبَ مع الجماعة القهوة المتخذة من البن. ويعلق «ابن طولون» على ذلك بالقول: «ولا أعلم أنها شربت في بلدنا قبل ذلك»، ومن بعد ذاك التاريخ باتت القهوة مشروباً دمشقياً اجتماعياً، وبسبب الطلب المتزايد على احتسائها خطَرَ لبعض الدمشقيين الاستفادة تجارياً من ذلك، وقاموا ببيع القهوة للجمهور في مكان عام استقطب العامّة خارج خصوصية المنزل، تقول «قصقص»: «من دون أن يخطر لهم آنذاك أنهم مُقدِمون على خلق مؤسسة اجتماعية جديدة ستحدث تغييراً جوهرياً في البنية الاجتماعية والعمرانية للمدينة التقليدية، وستؤسس فيما بعد لفعالية اجتماعية محورية في الفضاء العمراني الجديد للمدينة الحديثة.. هؤلاء الدمشقيون كانوا مدفوعين برغبة مادية وخبرة تجارية من حالة اجتماعية معيشة، وليس بمشروع فكري للتغيير، ولكن مبادرتهم ما لبثت أن حازت شعبية واسعة، وأخذت أبعاداً فكرية وثقافية ودينية».

وعاماً بعد عام باتت المقاهي علامة دمشقية مميزة، دفعت بعض المستشرقين للقول إن المقهى ودكان الحلاق هما ما يميزان الشرق عن غيره، واللافت في الموضوع أن ظهور المقاهي في المدن العربية سبق بما يزيد على القرن ونصف القرن نشوءها في المدن الأوروبية، حيث ظهر المقهى الأول في لندن منتصف القرن السابع عشر.

ولا تكتفي الباحثة «قصقص» ببحثها التاريخي، وإنما تعالج فكرة المقهى وعلاقته بالنسيج العمراني للمدينة الحديثة، إلى جانب ارتباطه ببعض المفكرين الذين اتخذوا منه مكاناً لمناظراتهم ونشر أفكارهم، بحيث تحول المقهى إلى ما يشبه المنتدى أو المركز الثقافي، وفي بعض الأحيان كان أشبه بمقرٍّ لبعض الأحزاب ومُنطلقاً لحركاتهم.

كما أفردت الباحثة فصلاً كاملاً لما ارتبط من الفنون الشعبية بالمقهى، كالحكواتي، والكراكوزاتي، ومسرح خيال الظل، وغيره من فنون المسرح والأداء، إلى جانب الموسيقا والإنشاد الديني، والتصوير الشعبي، وبعض الألعاب والتسالي، لتختم «قصقص» بحثها الشَّيِّق بدراسة توثيقية لسبعة مقاهي دمشقية شعبية هي: «النوفرة، خبّيني، الهافانا، الروضة، بين الحواصل، رباح، مصلبة العمارة»، مستعينة بخرائط وصور ورسوم توضيحية.

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