المسبار الصيني شانغي ينجح في الالتحام بمركبة بمدار القمر

نجح المسبار الصيني شانغي 5 اليوم في الالتحام بمركبة بمدار القمر بعدما غادر الخميس الماضي سطحه حاملاً عينات سيعود بها إلى الأرض.

وذكرت وكالة شينخوا أن هذا الالتحام هو الأول من نوعه في مدار القمر بالنسبة إلى الصين ويشكل إحدى مراحل مهمة المسبار الطموحة المتمثلة في العودة إلى الأرض بعينات من سطح القمر للمرة الأولى منذ 40 عاما.

وفي حال تمكن المسبار من العودة بالعينات إلى الأرض ستصبح الصين ثالث دولة تأتي بعينات من القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقا.

وتشكل هذه المهمة من البرنامج الفضائي للصين التي حققت مطلع العام 2019 إنجازاً علمياً غير مسبوق بعدما حطت مركبة تابعة لها على جزء من القمر تتعذر رؤيته من الأرض.

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي بغية اللحاق بأوروبا والولايات المتحدة وروسيا وقد أرسلت أول رائد فضاء صيني في العام 2003

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