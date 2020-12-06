معدل إصابات “كورونا” يزداد.. والصحة تجهّز مركز عزل للطوارئ

اللاذقية- صفاء إسماعيل:

على إيقاع تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في محافظة اللاذقية، رفعت مديرية الصحة درجة التأهب والجاهزية، وأكد معاون مدير صحة اللاذقية – الدكتور عبد اللطيف دمياطي لـ(تشرين) أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، لكنه يتطلب وعي المواطنين والإحساس بخطورة المرحلة الحالية باعتبارها ذروة الانتشار.

ودعا دمياطي إلى توخي الحذر، وخاصة أن هناك نسبة من الحالات من دون أعراض وهي معدية، ما يفرض الالتزام بالإجراءات الوقائية وهي ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة مترين على الأقل، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب التجمعات وأماكن الازدحام قدر الإمكان.

وعن الإجراءات التي تقوم بها مديرية الصحة، قال دمياطي: في حال ازدياد عدد الإصابات بشكل كبير، قمنا بتجهيز مركز العزل الموجود في الكورنيش الجنوبي ودعمه بشكل جيد بالأدوية والسيرومات والمصل إضافة للكادر الطبي اللازم، كما قمنا بتوسيع شعبة العزل الخاصة الموجود في مشفى الشهيد حمزة نوفل (الوطني) في اللاذقية، وذلك من خلال إضافة أقسام جديدة إليه، مدللاً بشعبة العناية المشددة سعة ١٣ سريراً، والشعبة القلبية سعة ١٥ سريراً، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار العمل باستقبال الحالات الإسعافية الداخلية والجراحية وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة.

كما أكد دمياطي أن مشفى الحفة هو الأساس حيث ترفع القبعة للكادر الطبي الموجود هناك للجهود الجبارة التي يقوم بها.

وتابع دمياطي: نحنا حالياً في مرحلة الذروة حيث تسجل حالات جديدة يومياً، والتي يتوقع أن تشهد تراجعاً نهاية الشهر الحالي، مبيناً أنه بالتوازي مع ارتفاع عدد الإصابات فإن عدد الوفيات قليل جداً و يقتصر على كبار السن والذين يعانون أمراضاً مزمنة، مضيفاً أن الفريق الطبي المشكّل في مديرية الصحة للتصدي لـ(كورونا) يعمل على مدار الساعة وفي أعلى درجات الجاهزية والتأهب، وفي هذه المرحلة نحتاج أن نكون جميعا فريقاً واحداً في مواجهة الفيروس، لأن ما يواجه الكوادر الطبية يستنزف منهم كل طاقاتهم، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية لتجنب الإصابة والحد من الانتشار.

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