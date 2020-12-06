الحرس الثوري الإيراني: تم استخدام معدات توجه بالأقمار الاصطناعية في اغتيال الشهيد زاده

قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف أنه تم استخدام معدات توجه بالأقمار الاصطناعية في عملية اغتيال محسن فخري زاده.

وأضاف المتحدث أن الصهاينة يفخرون عند استعراضهم هذه الاغتيالات الإجرامية وقد أدرجوا أسماء الضحايا في عدد من الكتب، مؤكداً في الوقت ذاته أن إجرامهم لن يبقى دون رد والسنوات الأخيرة قد برهنت على ذلك.

وأعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية يوم الجمعة قبل الماضي اغتيال فخري زاده إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب العاصمة طهران بينما كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقف خلف هذه الجريمة

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