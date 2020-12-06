طيران العدوان السعودي يجدد استهدافه الأحياء السكنية في صعدة

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في محافظة صعدة ملحقاً أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت بأن قوى العدوان السعودي استهدفت بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا وباقم الحدوديتين بمحافظة صعدة ما أدى الى وقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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