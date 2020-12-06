تويتر يغلق تطبيقه التجريبي twttr ويوقف “الردود المترابطة”

اختبر موقع تويتر منذ مدة ميزة “الردود المترابطة” التي تهدف إلى تسهيل قراءة الردود ومتابعتها، ولكن المنصة قالت مؤخراً أنها انهت اختبار الميزة بناءً على الاستجابة التي حصلت عليها من المستخدمين، بسبب صعوبة قراءة المحادثات والانضمام إليها، وقالت الشركة في تغريدتها: سألنا وأنتم أجبتم بأن هذا الشكل من الردود ليس مناسباً، لأنه يصعب القراءة، والانضمام إلى المحادثات، مضيفاً: لذا أوقفنا هذا التنسيق للعمل على طرق أخرى لتحسين المحادثات في تويتر.

وفي تغريدة تالية، قال الموقع: إن الردود المترابطة صعّبت على المستخدمين قراءة المحادثات، والانضمام إليها، وأن المستخدمين أرادوا أن يعرفوا بدقّة إلى من يتكلمون.

وأعلنت الشركة أنها ستغلق تطبيقها التجريبي “twttr”، وقالت الشركة في تغريدة أخرى: في الوقت الحالي نقوم بإيقاف تشغيل “twttr” حتى نتمكن من العمل على اختبارات جديدة لتحسين تجربة المحادثة على تويتر.

وقال متحدث باسم تويتر لموقع The Verge: إن مستخدمي “twttr” الحاليين لن يتمكنوا في الوقت الراهن من استخدام التطبيق، إلا أن تويتر ينظر في الخطوات المحتملة التالية للتطبيق، وذلك في ظل تطوير خطط مستقبلية لاختبار منتجات جديدة.

وفيما يتعلق بالميزات التي يدرس الموقع إضافتها، كشف مسؤول في تويتر في شهر تشرين الثاني الماضي أنه يدرس إمكانية إضافة زر عدم الإعجاب، أو القدرة على التصويت السلبي للتغريدات التي لا تعجب المستخدمين، وذلك على غرار مواقع شهيرة، مثل: Reddit.



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