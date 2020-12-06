الاحتلال التركي يجدد اعتداءاته على محيط أم حرملة وداد عبدال والنويحات بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية قصفها بقذائف المدفعية عدداً من المنازل السكنية في القرى والبلدات المحيطة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين وانطلاقاً من نقاط المراقبة التي يقيمها الاحتلال اعتدوا بقذائف الهاون والمدفعية على المباني السكنية في محيط أم حرملة وداد عبدال والنويحات بريف الحسكة ما تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل والبنى التحتية.

ولفتت المصادر إلى أن اعتداء الاحتلال التركي على تلك القرى تزامن مع سماع دوي عدة انفجارات شرق مدينة رأس العين الأمر الذي تسبب بحالة من الذعر والخوف بين المدنيين نتيجة ضراوة العدوان وأصوات انفجار القذائف.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات من منازلهم.

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