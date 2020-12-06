لتخديم آليات القطاع العام.. افتتاح (كازية) في فرع الحبوب

اللاذقية - لوريس عمران

افتتحت مؤسسة الحبوب في اللاذقية محطة وقود بسعة ٢٥ ألف ليتر مكعب، وقال مدير فرع المؤسسة العامة للحبوب ربيع مروه لـ(تشرين): تعمل المحطة وفق نظام البطاقة الذكية وتخدم جميع آليات الفرع، و سيارات القطاع العام كافة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن عملية تطوير البنية التحتية والخدمية للمؤسسة .

ونوه مروه بأن المحطة توفر الكثير من الوقت والجهد على سائقي سيارات الفرع بالبحث عن (كازية) لتعبئة المازوت، كما أنها تحقق استقراراً أكثر في عملية تزويدها بالمادة لسيارات مؤسسات القطاع العام كافة، خاصة التي تقوم بتسويق مادة الحمضيات الى المحافظات.

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