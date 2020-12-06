“السيل الشمالي2” إلى أوروبا متحدياً عراقيل واشنطن

تقرير- رولا شموط

لا تكف الولايات المتحدة عن محاولاتها اليائسة لوقف بناء خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي2″، والذي يعتبر جزءاً مهماً للغاية من الطموحات الأوروبية، إضافة إلى أن المصالح الأوروبية لا تتوافق مع المصالح الأمريكية وخاصة الآن في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتحت عنوان “الولايات المتحدة لن توقف السيل الشمالي2.. ويمكن أن ينجز بحلول صيف 2021″، كتب رفائيل فخرالدينوف في صحيفة “غازيتا رو” الروسية حول عجز أمريكا عن إيقاف بناء خط الغاز الروسي إلى أوروبا.

وذكرت كبيرة الباحثين في معهد “أوكسفورد” لأبحاث الطاقة كاتيا يافيمافا أن واشنطن يجب أن تفهم أنها لن تتمكن من إيقاف هذا المشروع, موضحة أنه بشكل عام، لا يزال من الممكن بناء “السيل الشمالي2” بحلول صيف العام 2021، والحصول على جميع الشهادات اللازمة لنقل الغاز في الشتاء المقبل.

ومن المرجح أن يتم فرض عقوبات أمريكية أكبر خلال هذه الفترة، لكن شركة “غاز بروم” الروسية -حسب يافيمافا- ستجد حلاً لكل العقبات التي تواجهها, مشيرة إلى أن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يمكنها مساعدة موسكو, إذ إن الوزراء في برلين ينسقون مع دول الاتحاد الأوروبي للرد على العقوبات الأمريكية.

وترى يافيمافا أنه ستكون هناك حاجة على الأرجح إلى جهة تعيد التأمين على المشروع، نظراً لضخامته، وتساعد في تغطية جميع التكاليف، فيما قالت مديرة التأمين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أناستاسيا ليتفينوفا: “منذ عدة سنوات، اهتمت موسكو بإنشاء موارد داخلية إضافية للتأمين, وإعادة التأمين على المخاطر الناجمة عن العقوبات، والمخاطر التي لا يمكن تركها تحت رحمة الأسواق الدولية”.

وكان سيرغي مانوكوف قد كتب سابقاً في صحيفة “إكسبرت أونلاين” الروسية حول فشل ضغوط واشنطن في ثني الأوروبيين عن التعاون مع موسكو لبناء خط أنابيب “السيل الشمالي 2”, لافتا إلى أن الخط المذكور هو آخر عتبة لتأثير الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للعالم القديم, وهذه العتبة ستسقط قريباً جداً، عندما يتدفق الغاز الروسي في الفرع الثاني من خط أنابيب الغاز الذي تم مده في قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وفي هذا الصدد, وصف البرلماني الألماني البارز كلاوس إرنست محاولات واشنطن اليائسة لوقف بناء خط أنابيب “السيل الشمالي2” بأساليب المافيا، ودعا الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه المحاولات.

وقال كلاوس الذي يترأس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البوندستاغ: “تماماً مثل أعضاء المافيا الذين يبتزون أموال الحماية من الشركات, تأتي أمريكا إلى أوروبا, مدعية أنها تسعى لحماية حلفائها من الروس، لكنها تهدد الشركات الأوروبية بالانهيار الاقتصادي في حال تم رفض عرض الحماية هذا”.

وعن السبب الحقيقي الذي يقف وراء الموقف الأمريكي قال البرلماني الألماني: “لا يتعلق الأمر بأمننا, إن الأمر يتعلق بسعي الأمريكيين لبيع غازهم المسال في أوروبا، الذي يضر بالبيئة والأعلى سعراً”, مضيفاً: “لا يمكننا أن ندع دولة أخرى تملي علينا كيف ينبغي لنا إدارة إمدادات الطاقة لدينا”.

وأعلنت الحكومة الألمانية مراراً أن العقوبات الأمريكية العابرة للحدود غير شرعية، مشيرة إلى أن برلين تعتبر “السيل الشمالي2” مشروعاً اقتصادياً، وأنها في الوقت ذاته تصر على ضرورة بقاء أوكرانيا دولة “ترانزيت” لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع “السيل الشمالي2″، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية.

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